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زاهي حواس: هذا التمثال غير حياتي وسبب عشقي للآثار.. تفاصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 10:19 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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حمزة شعيب
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن سبب عشقه للأثار هو العثور علي تمثال أفروديت عام 1975، مردفا:" هذا الإكتشاف غير مجري حياتي وعشقت الآثار من يومها".

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لدينا نوعين من العمال الأثريين الأول مدرب علي الحفر والثاني يحمل الفأس".

ونوه إلى أنه من ضمن الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة تابوت حجري، لم يفتح حتى الآن على عمق 15 مترًا.

وأوضح أن طريقة تصميم المقبرة يتسم بالغرابة، وهناك جانبًا من المخاطرة لمن يحاول النزول للمقبرة .
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