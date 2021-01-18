قبل أيام من رحيله.. ترامب يوجه ضربة جديدة لشركة هواوي

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من رحيلها، ضربة جديدة لشركة هواوي الصينية.





وقررت الإدارة الأمريكية إلغاء تراخيص معينة لموردي شركة هواوي، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقاقات لوقف البيع للشركة الصينية، كما تعتزم رفض عشرات الطلبات الأخرى لتزويد شركة الاتصالات الصينية الأكبر.





يأتي هذا القرار ضمن تصعيد أمريكي لإدارة ترامب، التي سترحل بعد يومين، ضمن حملة واسعة بذلت فيها جهدا طويل الأمد لإضعاف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، التي تعتبرها واشنطن تهديدا للأمن القومي.





من جهتها، قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات إن وزارة التجارة تنوي رفض عدد كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى هواوي وإلغاء ترخيص واحد على الأقل تم إصداره سابقا، فيما قالت مصادر مطلعة على الوضع إن هناك أكثر من إلغاء وإنه تم سحب ثمانية تراخيص من أربع شركات.













