العثور على جثة قبطان السفينة المنكوبة في سواحل تركيا

عثرت قوات الإنقاذ على جثة جديدة لأحد ضحايا السفينة ARVİN المنكوبة، قبالة السواحل التركية، والتي غرقت أمس الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.





وقالت مصادر ، إن قوات الانقاذ عثرت على جثة المواطن الروسي "فيتالي جالينكو" قبطان سفينة الشحن ARVİN، التي غرقت أمس قبالة سواحل بارطن التركية في البحر الأسود.





وأمس، تم انقاذ 6 من أفراد الطاقم، 5 مواطنين من أوكرانيا و1 من روسيا.





كما عثرت فرق الإنقاذ على جثث 3 بحارة، بالإضافة إلى الجثة الرابعة للقبطان.





وتستمر عملية البحث والإنقاذ للعثور على أفراد الطاقم الآخرين، الذين يبلغ مجموعهم 13 فردًا، أي أن البحث يجري عن 3 آخرين مفقودين من طاقم السفينة المنكوبة.



