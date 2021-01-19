هاني رمزي: أسعى لتنفيذ وصية حسن حسني وطلعت زكريا بتقديم غبي منه فيه 2

أعرب الفنان هاني رمزي،عن أمله في تقديم جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه"،مشيرا إلى أنه لم يجد سيناريو مناسب للجزء الثاني حتى الآن.





وأضاف رمزي خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show time على قناة cbc، أن الفنان الراحل حسن حسني أوصاه بتقديم جزء ثان من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.





وتابع: "الجزء الثاني من غبي منه فيه، حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا.. نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن أعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأول، أو على الأقل بنفس نجاح الأول".



