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رياضة

تأكيدا لـ صدى البلد.. حمادة صدقي مديرا فنيا لفريق الإنتاج الحربي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:41 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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حسام الحارتي
أعلن أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي،تولى حمادة صدقي منصب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بعد اعتذار مختار مختارعن استكمال مهام منصبه بسبب تراجع النتائج.

وكان موقع صدى البلد الاخباري نشر خلال الساعات القليلة الماضية، أن مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، طلب الرحيل عن قيادة الفريق عقب شعوره بانتهاء مشواره مع الفريق عند هذا الحد؛ بعد أن أمضى 5 سنوات في تدريب الفريق.

وعلم موقع صدى البلد الاخباري، أن حمادة صدقي، المدير الفني السابق لنادي سموحة، بات قريبًا من تولي القيادة الفنية لنادي الإنتاج الحربي؛ عقب رحيل مختار مختار بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

وطالب حمادة صدقي، مدة زمنية لدراسة الموقف جيدًا قبل الموافقة على تولي قيادة نادي الإنتاج الحربي قبل ان يتم الإعلان عن توليه المهمة بشكل رسمي منذ قليل.

ويمتلك حمادة صدقي خبرات فنية كبيرة حيث تمكن من قيادة بعض الأندية وتحقيق بعض النتائج الإيجابية وكان آخرها نادي سموحة.
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