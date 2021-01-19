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محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تحرير 342 محضر غرامة فورية وغلق 190 منشأة بالمنوفية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار مواصلة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في شن حملاتها لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأعلن محافظ المنوفية عن تحرير 342 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة  الطبية وكذا إغلاق 190 منشأة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، مشيرًا إلى أنه تم غلق 44 محل تجاري و 6 ورش و 29 كافيه ومطعم وقهوة ، فضلا عن فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 54 سوق بنطاق المحافظة ، وكذا تم إغلاق 15 مركز تعليمي بنطاق الوحدات المحلية وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة  .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المحافظة , مناشدًا المواطنين ضرورة الالتزام حفاظا على أرواحهم وعلى الصالح العام.
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