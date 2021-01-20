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محافظات

تحرير 174 محضر غرامات كمامات و غلق 92 منشأة فى المنوفية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:13 م
تحرير 174 محضر غرامات
تحرير 174 محضر غرامات كمامات و غلق 92 منشأة فى المنوفية
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مروة فاضل
 
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (174) محضر غرامات فورية   لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق (92) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين ، مشيرا  إلى أنه تم غلق 23 محل تجاري و 2 ورشه و 12كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 19 سرادق فرح وعزاء وفض 26 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 10 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية.

 أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ، مع الإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية  بهدف المحافظة على صحة و سلامة وأمن المواطنين
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