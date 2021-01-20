تحرير 174 محضر غرامات كمامات و غلق 92 منشأة فى المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (174) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق (92) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين ، مشيرا إلى أنه تم غلق 23 محل تجاري و 2 ورشه و 12كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 19 سرادق فرح وعزاء وفض 26 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 10 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية.





أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ، مع الإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا



