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توك شو

محلل سياسي: بايدن سيلغي مجموعة قرارات لـ ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:52 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف سنجر استاذ العلوم السياسية، إنه يتم الآن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحًا أن الاعتراضات الموجودة فى الشارع من مؤيدى ترامب تحدث بعد الانتخابات الرئاسية فى أمريكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه فى الوقت السابق عندما فاز ترامب حدثت مظاهرات لبعض الأيام من قبل انصار المرشح المنافس، وما يحدث حاليًا من أنصار ترامب سينتهي.

ولفت إلى أن هناك ملفات كثيرة تنتظر الرئيس الأمريكى بايدن، موضحًا أن هناك قرارات قام باتخاذها ترامب سيلغيها بايدن.

وأشار إلى أن ما حدث فى الانتخابات الأمريكة يعبر عن رأي الشارع الأمريكى، ولم يحدث تزوير كما يقول ترامب.

 وكشف أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، متواجد حاليًا بـ مقر الكونجرس لحضور حفل تنصيب الرئيس الـ 46 جو بايدن.

وأوضح أن ترامب لم يحترم الأوراق و الدستور  و الانتخابات ولم يحضر تنصيب الرئيس المنتخب، موضحًا أن هذا القرار ترامبي.

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