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تعليم

للتعاون في المجال الزراعى والعلوم الأساسية واللغات.. سفير بيلاروسيا بكلية الطب بجامعة عين شمس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:45 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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حسام الفقي

استقبل اليوم ا.د. اشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس السيد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا فى مصر ونائبه والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتفعيل الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر ونظيرتها بدولة بيلاروسيا والتى قام بتوقيعها ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم العالي فى دولة بيلاروسيا والتى فى إطارها توقع الجامعة العديد من اتفاقيات التعاون فى مجالات متعددة من بينها  الحاسبات والمعلومات والقطاع الطبى ( طب ،طب أسنان ، صيدلة ، تمريض) .

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في المجال الزراعى والعلوم الأساسية واللغات ، كما تم اجراء جولة تفقدية لكلية الطب. 

حضر اللقاء ا. د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الاكاديمي بالجامعة وا.د اسامه منصور وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د هبه الله السعيد وكيل الكليه الطب لشئون التعليم والطلاب  ،ا. د.مصطفى رفعت مدير إدارة العلاقات الدولية. وا.د تامر عمارة استاذ المخ والأعصاب
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