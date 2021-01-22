ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علوم سياسية: شعرت بصدمة بسبب الأحزاب السياسية في 2005

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:31 ص
الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه مر 10 سنوات على الربيع العربي، والوضع قبل 2011 يختلف عن الوضع بعده، موضحًا أن الأبحاث التى تقوم بعه بعد 2011 أكثر واقعية. 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي" أن قامت بعمل بحث في 2005 عن الأحزاب السياسية وشعرت بصدمة بسبب غيابها.

ولفتت، إلى أنه بعد الذهاب لـ مقر أحد الأحزاب لمعرفة برنامجه في انتخابات 2005،  وجدت أنه لا يوجد برامج، معلقة من هنا اكتشفت أن ما كان يتم تدريسه ليس له علاقة بالواقع.

وأشارت إلى أن النخب السياسية تتكيف مع كل مرحلة و بعها تلونت من حقبة لأخري، فمصر قبل 2011 كان تعانى من عدم ظهور الشباب في الحياة السياسية.

وأوضحت أنه في الفترة الحالية نجد أن الشباب متواجد في البرلمان و  أعضاء مجلس شيوخ، ومحافظين ونواب محافظين.

وتابعت أنها متواجدة من فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتابعت ما حدث خلال الفترات الماضية، وأن ثورة يناير جاءت فى مرحلة جدباء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسن ضوة: دور تنسيقية شباب الأحزاب ترجم بالنتائج الإيجابية في الانتخابات

مصير وزارة مدبولي ..علي عبد العال : الحكومة غير ملزمة بتقديم الاستقالة بعد انتخاب البرلمان الجديد.. الحكومة تقدم برنامج عمل لـ"النواب".. المجلس القادم يصدر لائحة الشيوخ و قانون المحليات

تنسيقية الأحزاب: شعور الشباب بأنهم جزء من صناعة القرار سر مشاركتهم في العرس الديمقراطي.. فيديو

التعددية الحزبية أبرزها.. كيف يختلف برلمان 2021 عن المجالس السابقة؟

تنسيقية شباب الأحزاب: نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر ضيقة

مجلس النواب يشهد تغييرات غريبة لأول مرة.. أستاذ قانون دولي يكشف عنها

ترشيحاتنا

نشوى مصطفى تعبر عن استيائها من تصرف أحد معدي البرامج التلفزيونية

مات الأول وأصيب الثاني.. مبيض محارة يشعل النار بشقيقيه في كفر الشيخ

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

أخبار سارة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف معلومات مهمة عن كورونا.. فيديو

عوض تاج الدين: إجازة نصف العام خففت من إصابات كورونا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر