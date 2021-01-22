أستاذ علوم سياسية: شعرت بصدمة بسبب الأحزاب السياسية في 2005

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه مر 10 سنوات على الربيع العربي، والوضع قبل 2011 يختلف عن الوضع بعده، موضحًا أن الأبحاث التى تقوم بعه بعد 2011 أكثر واقعية.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي" أن قامت بعمل بحث في 2005 عن الأحزاب السياسية وشعرت بصدمة بسبب غيابها.





ولفتت، إلى أنه بعد الذهاب لـ مقر أحد الأحزاب لمعرفة برنامجه في انتخابات 2005، وجدت أنه لا يوجد برامج، معلقة من هنا اكتشفت أن ما كان يتم تدريسه ليس له علاقة بالواقع.





وأشارت إلى أن النخب السياسية تتكيف مع كل مرحلة و بعها تلونت من حقبة لأخري، فمصر قبل 2011 كان تعانى من عدم ظهور الشباب في الحياة السياسية.





وأوضحت أنه في الفترة الحالية نجد أن الشباب متواجد في البرلمان و أعضاء مجلس شيوخ، ومحافظين ونواب محافظين.





وتابعت أنها متواجدة من فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتابعت ما حدث خلال الفترات الماضية، وأن ثورة يناير جاءت فى مرحلة جدباء.