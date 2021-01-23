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أخبار البلد

مبعث فخر واعتزاز الشعب.. رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 10:23 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة للسيد محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 الذي يوافق يوم 25 يناير.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز  للشعب المصريّ العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

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