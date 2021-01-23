ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي السعودي يستهدف لاعبا من الدوري الإسباني حال فشل صفقة بلعمري

السبت 23/يناير/2021 - 03:02 م
أهلي جدة
أهلي جدة
Advertisements
إسراء أشرف
وضع النادي الأهلي السعودي، بديلا للاعب الجزائري جمال بلعمري، قلب دفاع أولبيك ليون الفرنسي، حال فشل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لموقع "سعودي سبورت" فإن إدارة الأهلي، ستتجه إلى خيار المغربي جواد الياميق لاعب فريق بلد الوليد الإسباني، في حال فشل صفقة بلعمري.

وأشار الموقع، إلى أن الأهلي، جهز عرضًا رسميًا، لتقديمه إلى بلد الوليد، لحسم الصفقة، في حال رفض ليون، التخلي عن بلعمري.

وينافس الأهلي بقوة الموسم الحالي، على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

وأهم الصفقات التي يبحث الأهلي، عن ضمها في الشتاء الحالي، هي التعاقد مع قلب دفاع أجنبي، في ظل تذبذب نجوم الفريق الأول الحاليين، في هذا المركز.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة