الأهلي السعودي يستهدف لاعبا من الدوري الإسباني حال فشل صفقة بلعمري





ووفقًا لموقع "سعودي سبورت" فإن إدارة الأهلي، ستتجه إلى خيار المغربي جواد الياميق لاعب فريق بلد الوليد الإسباني، في حال فشل صفقة بلعمري.





وأشار الموقع، إلى أن الأهلي، جهز عرضًا رسميًا، لتقديمه إلى بلد الوليد، لحسم الصفقة، في حال رفض ليون، التخلي عن بلعمري.



وينافس الأهلي بقوة الموسم الحالي، على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.



وأهم الصفقات التي يبحث الأهلي، عن ضمها في الشتاء الحالي، هي التعاقد مع قلب دفاع أجنبي، في ظل تذبذب نجوم الفريق الأول الحاليين، في هذا المركز.

وضع النادي الأهلي السعودي، بديلا للاعب الجزائري جمال بلعمري، قلب دفاع أولبيك ليون الفرنسي، حال فشل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.