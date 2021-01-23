تكريم المعلمين المثاليين بملوي

كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، برئاسة حماده النقيب وسلامة صدقي الكاشف أمين الصندوق- المعلمين المثاليين على مستوى النقابة الفرعية بحضور محمد عبدالسميع مدير الإدارة التعليمية





وبدأت النقابة بتكريم ٣٠ معلما فقط نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وسيتم تكريم الباقي تباعا حيث يصل عدد المكرمين الي نحو ٤٩٠ معلما واخصائيا.. ومن ضمن الذين تم تكريمهم ياسر محمد ابوالدهب .





جدير بالذكر أنه ، لأول مرة في تاريخ النقابات الفرعية للمعلمين يتم تكريم الاخصائيين المثاليين ( نفسي - اجتماعى- صحافة وإعلام- تطوير تكنولوجي- مكتبات - مسرح ).



