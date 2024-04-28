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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

خالد الغندور
خالد الغندور

نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب بابا يارا في إياب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية الإفريقية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي "‏فيسبوك" ‎إلي النهائي :الزمالك يطير إلي نهائي البطولة الكونفدرالية بعد فوز بجدارة علي دريمز الغاني بنتيجة 0/3مبروك لجمهور الزمالك .

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وسيواجه الزمالك، الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

 

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