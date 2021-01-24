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فن

نسرين طافش: شخصية سارة جذبتني للمشاركة في مسلسل الوجه الآخر

الأحد 24/يناير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


وقالت نسرين طافش، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك أسبابا كثيرة جذبتها للمشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا، أبرزها القصة التي يناقشها العمل، بالإضافة إلى الشخصية الصعبة التي تجسدها ضمن أحداث العمل وهي دور "سارة"، فهي جديدة عليها، حيث تعمل سيدة أعمال طموحة وقيادية ناجحة لديها قدرة كبيرة على النجاح في المجال الذي تعمل به.


وتعاني سارة من مشكلة كبيرة وهي عدم الإنجاب وتحاول طوال أحداث المسلسل أن تصل إلى علاج لحل هذه الأزمة كونها تشعر بعدم الرضا بسبب هذا الموضوع، أيضا تشعر بفراغ كبير في حياتها بسبب حبها للأطفال، فتحاول طوال الوقت أن تعوض هذا النقص بتحقيق نجاح كبير في مشروعاتها الخاصة.


مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ماجد المصرى، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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