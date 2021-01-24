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أخبار البلد

الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم

الأحد 24/يناير/2021 - 12:17 م
صدى البلد
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محمد غالى
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية عن تلقيح 87 من الأطقم الطبية اليوم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.
وكشفت الوزارة عن صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.

وأوضحت الوزارة، انه يتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام المضاية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الاسهال).

والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إًصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

وأضافت الوزارة، ان كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسمالمسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.

وقالت وزارة الصحة و السكان، ان اليوم الاحد تنطلق اولي دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم»  في مصر.

وأكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لصدي البلد، ان التطعيم سيبداء بثلاث مستشفيات، ابو خليفه في الاسماعيليه، والنجيله بمطروح، والعجوزه بالجيزة،وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الاطقم الطبية بها.


وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.


وأضاف رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.

 
وتسلمت هيئة الدواء المصرية،  أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70% في الوقاية من المرض.

ومن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أنه سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.ويعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.كما أنه أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن". والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
الصحة تكشف عدد الأطقم الطبية المتلقية للقاح كورونا في أول يوم
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