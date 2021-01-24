لم أتردد.. أول طبيب مصري يتلقى لقاح كورونا يروي تجربته.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب تلقى لقاح كورونا، إنه كان محظوظا أن يكون أول طبيب يحصل على لقاح كورونا،





وسرد الإجراءات التي تمت معه من أجل الحصول على اللقاح، حيث أنه كان يقوم بمهمته كطبيب عناية مركزة في مستشفى أبو خليفة.





وأضاف الدكتور "عبد المنعم سليم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، اليوم، أنه تم التنسيق معه للحصول على اللقاح، وتم تحديد موعد أخذ اللقاح له صباح اليوم.





وأوضح أن اللقاح له بروتوكول وصحيفة تعارف يشمل آخر تاريخ إصابة وإصابته بأي أمراض مزمنة، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة تحدثت معه لدعمه لأنه أول شخص من أولادها يأخذ اللقاح، وتطمئنه.





وأكد أنه لم يتردد في أخذ لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد الموجة الأولى بدأت الدول في إنتاج اللقاحات، وكان هناك تشجيع كبير لأن الأطقم الطبية أكثر أشخاص معرضين للإصابة بفيروس كورونا.



