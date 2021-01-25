وصول جثمان عبلة الكحلاوي إلى مسجد الباقيات الصالحات

وصل منذ قليل، جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، التى وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما،إلى مسجد الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوى، بالهضبة الوسطى بالمقطم،لأداء صلاة الجنازة.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوى مرتين، مرة فى مسجدها فى المقطم، ومرة فى مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوى فى البساتين.





وفي السياق ذاته خيم الحزن والأسى على أقارب الراحله الدكتور عبلة الكحلاوي ووقف البعض منهم أمام مسجد الباقيات الصالحات في انتظار صلاة الظهر بينما وقف البعض بجوار الجثمان داخل المسجد مع تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة .



