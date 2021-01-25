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ديني

وصول جثمان عبلة الكحلاوي إلى مسجد الباقيات الصالحات

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:15 م
جثمان عبلة الكحلاوي
جثمان عبلة الكحلاوي
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عبد الرحمن محمد - تصوير : ابراهيم قنديل
وصل منذ قليل، جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، التى وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما،إلى مسجد الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوى، بالهضبة الوسطى بالمقطم،لأداء صلاة الجنازة.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوى مرتين، مرة فى مسجدها فى المقطم، ومرة فى مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوى فى البساتين.

وفي السياق ذاته خيم الحزن والأسى على أقارب الراحله الدكتور عبلة الكحلاوي ووقف البعض منهم أمام مسجد الباقيات الصالحات في انتظار صلاة الظهر بينما وقف البعض بجوار الجثمان داخل المسجد مع تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة . 

لدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 

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