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ديني

وسط إجراءات احترازية.. المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:29 م
صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على الراحلة عبلة الكحلاوي
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عبد الرحمن محمد تصوير : ابراهيم قنديل
يؤدي الآن  المئات من محبي وأقارب الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي صلاة الجنازة عليها في مسجد الباقيات الصالحات بهضبة المقطم عقب صلاةالظهر ، وخيم الحزن والأسى على وجوه المصلين حيث التزم الجميع أثناء الصلاة بمسافة التباعد وارتداء الكمامة .

ومن المعروف أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 

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