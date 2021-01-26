سباق تنافسي يجمع بين أقوى محركات بوشه .. والنسخة تايكان تخطف الأنظار

تعالت أصوات المحركات داخل حلبة Sandown الدولية الاسترالية، والأبطال هنا مجموعة من النخبة الألمانية الخاصة بشركة بورشه، وهي النسخة الكهربائية بورشه تايكان وكل من GT3 RS و GT3 الثنائي المنضم إلى عائلة 911 الشهيرة.









وقدمت تايكان خلال هذا السباق أداءً مذهلًا، وظهر ذلك من خلال انطلاقتها الأولى التي جاءت متقدمة بنسبة 3.4 ثانية، وهذا يعكس الأداء القوي لشخصية تايكان التي زودت بمحرك كهربائي بقوة 408 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 230 كم/ ساعة، بينما تستطيع أن تستعيد طاقتها بداية من نسبة 5 % إلى 80 % خلال مدة زمنية قدرها 22.5 دقيقة.





ومن خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال توقيت زمني مدته 5.4 ثانية، معتمدة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات.





حصلت تايكان على عجلات رياضية بلغ قياسها 19 بوصة، و جنوط معدنية ذات لمسات هندسية مميزة، وتصميم خارجي انسيابي، معتمدة على مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و فتحات تهوية أسفل الصادم الأمامي و على الجانبين.





كما تمتعت بمقصورة داخلية مبهرة تتمتع بالعديد من وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى مقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، و شاشة عرض داخلية بلغ قياسها 10.9 بوصة، و مقود حركة متعدد الوظائف.





وبهذه القدرات الفنية استطاعت تايكان أن تخطف الأنظار داخل هذا السباق، متفوقة على أفراد عائلة بورش الاخرى، و يرجع ذلك إلى تكنولوجيا المحركات الكهربائية، و التي منحتها أفضلية الانطلاق و تحقيق أداء قوي من ناحية التسارع.