أمام نائبة الرئيس.. أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية يؤدي اليمين

أدى وزير الدفاع الأمريكي الجديد الجنرال لويد أوستن، اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وكتب أوستن في تغريدة على تويتر: "فخور والشرف لي بأداء القسم اليوم أمام نائبة الرئيس الأمريكي".

وأضاف: "على استعداد لتمثيل الرجال والنساء العظماء في وزارة الدفاع. لنبدأ العمل!".

ودخل الجنرال المتقاعد لويد أوستن التاريخ كأول وزير دفاع أمريكي من ذوي البشرة السمراء، حيث وصل إلى وزارة الدفاع بعد دقائق من تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه ليواجه جدول أعمال مزدحما تضمن اتصالا مع الأمين العام للناتو.

وعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أوستن عن كثب بشأن العديد من القضايا في الشرق الأوسط، بما في ذلك، سحب قوات أمريكية في العراق، والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.



Proud and honored to be sworn in today by @VP and ready to represent the great men and women of the Department of Defense. Let’s get to work! pic.twitter.com/xHZpQzf8lu