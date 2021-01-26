جامعة المنصورة تعلن موعد انطلاق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثانية

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وتنظيم الدكتور أحمد أنور العدل مقرر المهرجان.

وينظم مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات ومنها المجالات الأدبية وتشمل البحث المقالي خاصة في المشروعات القومة ودورها في التنمية ، الشعر ( عامية وفصحى) ، الرواية والقصة القصيرة والمجال الفني ويشمل الإنشاد الديني والترانيم ، تلاوة القرآن الكريم ، الغناء والعزف الموسيقى الفردي ، الافلام القصيرة ومجال الفنون التشكيلية ويشمل التصوير الفوتوغرافي.

واتاحت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان، امكانية ا لتعرف على الشروط وطريقة التسجيل وأيضًا الجوائز، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://talent.mans.edu.eg/ للاشتراك في المهرجان.





من ناحية اخرى أكد الدكتور محمد عطية أن المهرجان في نسخته الثانية يعد نشاطًا طلابيًا رقميًا غير تقليدي و يأتي في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التي تُقدمها الجامعة، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة طلابية إبداعية لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب ، وهو نشاط يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.