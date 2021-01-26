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تعليم

جامعة المنصورة تعلن موعد انطلاق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:23 م
الدكتور محمد عطيه
الدكتور محمد عطيه
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همت الحسينى
اعلن الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة  المنصورة للتعليم والطلاب في تصريحات له اليوم الثلاثاء" عن إطلاق"  مهرجان المنصورة  الرقمي للمواهب " في نسخته الثانية  2021 م خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 مارس 2021م.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وتنظيم الدكتور أحمد أنور العدل مقرر المهرجان.

وينظم مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب مسابقات لعرض المواهب  بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية  والمعاهد العليا والطلاب الوافدين  في العديد من المجالات  ومنها المجالات الأدبية  وتشمل  البحث المقالي خاصة في المشروعات القومة ودورها في التنمية ، الشعر ( عامية وفصحى)  ، الرواية والقصة القصيرة والمجال الفني ويشمل الإنشاد الديني والترانيم ،  تلاوة القرآن الكريم  ، الغناء والعزف الموسيقى الفردي ، الافلام القصيرة   ومجال الفنون التشكيلية  ويشمل التصوير الفوتوغرافي.

واتاحت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان، امكانية التعرف على الشروط وطريقة التسجيل وأيضًا الجوائز، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://talent.mans.edu.eg/ للاشتراك في المهرجان.

من ناحية اخرى  أكد الدكتور محمد عطية أن المهرجان في نسخته الثانية يعد نشاطًا طلابيًا رقميًا غير تقليدي  و يأتي في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التي تُقدمها الجامعة، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة طلابية إبداعية لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب ، وهو نشاط يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

واضاف ان المهرجان يعمل على تنمية الإبداع الطلابي، من خلال إتاحة الفرصة لعرض مواهبهم والأعمال الفنية الطلابية ، لإظهار أفضل المواهب في المجالات المختلفة وعرضها من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مختلف المجالات.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم الدكتور محمود سليمان الجعيدى عميد كلية الآداب ، الدكتور شريف كشك  مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، الدكتور وائل أنور الاستاذ المساعد بكلية التربية النوعية ، الدكتور أحمد هاشم المدرس بكلية التمريض ، الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب ، الدكتور ابراهيم فهمى مدير رعاية الطلاب ، محمد أبو النصر مدير عام المدن ، هاني رضا الهلالي مدير  المركز الإعلامي  ، محمد احمد ربيع رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة .

جامعة المنصورة تعلن موعد انطلاق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثانية
جامعة المنصورة تعلن موعد انطلاق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثانية
جامعة المنصورة تعلن موعد انطلاق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثانية
جامعة المنصورة تعلن موعد انطلاق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثانية
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