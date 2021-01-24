جامعة المنصورة تستقبل وفد سفارة موريتانيا لزيادة التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاحد، وفد سفارة جمهورية موريتانيا بالقاهرة لبحث التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.



ضم الوفد ودادي ولد سيدي هيبي سفيرة دولة موريتانيا بالقاهرة، الدكتور المختار الجيلاني المستشار الثقافي للسفارة، كما حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر أبو السعد القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على ادارة الوافدين، والدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية.





فيما تناول اللقاء مناقشة سبل زيادة عدد الطلاب من موريتانيا الدارسين في جامعة المنصورة ، بالتنسيق بين مكتب العلاقات الدولية مع السفارة للترويج لبرامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا التي تقدمها جامعة المنصورة.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن جامعة المنصورة مهتمة بفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع كل الجامعات الافريقية في إطار توجه الدولة لتعميق الشراكة والتعاون مع الدول الافريقية.



