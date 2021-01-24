رئيس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

بعث الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية ورجالها البواسل وذكرى ثورة ٢٥ يناير.





جاء فيها: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطيب لى ولأسرة جامعة حلوان أن أتقدم لكم بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ال٦٩ وبالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير داعيًا المولى عز وجل لكم بموفور الصحة والعافية و لمصرنا الغالية بدوام الاستقرار والتقدم والنماء فى ظل قيادتكم الحكيمة.





وأثنى رئيس جامعة حلوان على دور الشرطة المصرية و عطاء رجالها الذى لاينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن و أشاد بتضحياتهم العظيمة من أجل سلامة مصر و المصريين، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا شهداءها الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن.





وقال ماجد نجم إن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، ويعد ملحمة تاريخية تجسدت فيها تضحيات و بطولات رجال الشرطة البواسل.







