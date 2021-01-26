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تعليم

تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:01 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

وأكد الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة بجامعة حلوان استعدادات الكلية لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان  والحرص على التباعد بين الطلاب. 

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات بكلية العلوم  يوم ١٩  فبراير 2021 و تنتهى ١٢ مارس 2021  ليكون الفراق بين المادة والأخرى يومين على الأقل ويكون عدد أيام الامتحانات سبعة أيام . 

و اضاف انه تم تقسيم الطلاب على فترتين فترة صباحية تبدء من الساعة ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا ، و فترة مسائية تبدء من الساعة ١ ظهرا حتى ٣ عصرا ، وذالك حرصا على سلامة الطلاب . 

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جدير بالذكر انه ينظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة مجانية بعنوان " زيادة مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف  الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. الندوة  من تقديم الأستاذة الدكتورة فادية يوسف استاذ صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بالكلية.

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تعقد فعاليات الندوة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 30 يناير 2021  عبر تطبيق zoom، وتتم المشاركة في الندوة عبر الرابط الآتي: 
تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير
تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير
تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير
تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير
تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير
تجارة حلوان: امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 19 فبراير
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