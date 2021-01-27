عبد الدايم أمام مجلس النواب: إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه

قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن خطة التنمية الثقافية تعتمد على 7 برامج ثقافية من أهمها تعزيز القيم الإيجابية، والعدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين، والريادة الثقافية، وتنمية الصناعات الثقافية، وحماية التراث.









وأضافت "عبد الدايم"، خلال إلقائها لبيان وزارة الثقافة أمام مجلس النواب، أنه تم إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية وتطوير قطاع المسرح وقصور الثقافة، موضحة أن التحدي الذي واجه الوزارة هي قلة الاعتماد المالي.









ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة اعتمادات الباب السادس، وتم اعتماد مليار و340 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 40%، مشيرة إلى أنه تم إسناد المشروعات المتعثرة للشركات التابعة لمؤسسات الدولة، ونجحت الوزارة في إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات الثقافية بمليار و28 مليون جنيه بنسبة نجاح 131%.









وعن المشروعات الجديدة التي نجحت وزارة الثقافة في إنجازها، قالت إيناس عبد الدايم إنه تم افتتاح 43 موقعا ثقافيا جديدا في 18 موقعا بـ 11 محافظة، من بينها هيئات قصور الثقافة في طنطا وجنوب سيناء وأسيوط وكفر الشيخ، كما تم تطوير 7 مسارح مثل المسرح القومي والعرائس والطليعة، وافتتاح عدد من المتاحف.









وعن التطوير الهيكلي للوزارة، أكدت أنه تم استحداث هيكل تنظيمي جديد تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية، وتم تطبيق 1378 برنامجا لتنمية وتدريب العاملين وتأهيلهم.









وأشارت "عبد الدايم" لبرنامج التحول الرقمي، حيث تم تحويل 5 آلاف كتاب، و100 مخطوط تاريخي، وخرائط نادرة، كما أن الوزارة أطلقت مبادرة "الثقافة بين يديك"، وهي مبادرة جاءت متزامنة مع جائحة كورنا لتوفير الثقافة في ظل الإجراءات الاحترازية.









وفي برنامج القيم الإيجابية، أكدت "عبد الدايم" أن الوزارة عملت على تنفيذ برامج لغرس قيم المواطنة وقبول الآخر.









وعن نشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، كشفت "عبد الدايم" أن الوزارة نفذت عددا كبيرا من البرامج بتكلفة 96 مليون جنيه شمل 67 نشاطا من بينها إعادة الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية.