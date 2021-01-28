بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ملك أحمد زاهر

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تألقها فى مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مى عمر والفنان أحمد زاهر.
وتتميز الفنانة ملك أحمد زاهر؛ بإطلالتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
وتعتمد الفنانة ملك أحمد زاهر؛ عن وضع المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما يجعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.
وفي هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة ملك أحمد زاهر.