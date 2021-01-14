ملك أحمد زاهر تستمتع بأكل السوشي.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر ملك أحمد زاهر بلوك كاجوال، مرتدية جاكيت جينز، تاركة شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، دون التكلف بوضع اي ميك اب علي وجهها.

تجلس ملك أحمد زاهر في أحد مطاعم للأكل السوشي، وعلقت علي الصورة كاتبة: "أجعل كل يوم يوم السوشي".

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .

ونشر أحمد زاهر صورة له مع نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.