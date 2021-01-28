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للحصول على أجسام مضادة.. هند حمزة توضح حقيقة استخدام دم الخيول في صناعة لقاح كورونا.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 03:35 ص
دم الخيول
دم الخيول
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إبراهيم القادري
كشفت الدكتورة هند حمزة استشاري الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية عن حقيقة استخدام دم الخيول في تصنيع لقاح كورونا حيث أكدت أنه يتم حقن الخيول بفيروسات معينة أو بكتيرية معينة للحصول منه على أجسام مضادة للمسبب المرضي.

وأضافت هند حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة "المذاع علي القناة الاولي المصرية": ما حدث مع فيروس كورونا هو أن هناك جامعة قامت بجلب المسبب المرضي لفيروس كورونا وقمنا بحقنة في الخيول وقامت بحقنة في الخيول للحصول على المصل من الخيول وبعدها يتم حقنة في المصابين وهذا يحدث في جامعة في كوستاريكا.

وأشارت هند حمزة إلى أن كمية الأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها من دم الخيول تكون ضعف التي نحصل عليها من انسان معافى من فيروس كورونا بـ 800 مرة .

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