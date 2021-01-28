ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من قناة الأهلي بشأن منافسات كأس العالم للأندية

الخميس 28/يناير/2021 - 01:59 م
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي
Advertisements
عمرو الحلوانى

قررت إدارة قناة النادى الأهلي تخصيص برنامج خاص يذاع يوميا خاصة بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل .

ومن المقرر أن يقدم البرنامج الإعلامى إسلام الشاطر وستتم إذاعته بشكل يومي خلال الفترة من 8 إلى 10 مساء وسيعرض كل تفاصيل رحلة الأهلى إلى قطر وخوض منافسات كأس العالم للأندية .

وعلى الجانب الآخر ، طالب الإعلامى أحمد شوبير بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بتقليل المحاضرات الطويلة التى يعقدها باستمرار داخل الفريق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "لو ليا فرصة أدى موسيمانى نصيحة هقوله قلل المحاضرات شوية، بتعمل محاضرات طويلة أوى".

وأضاف : "موسيمانى بدأ يعمل شىء جميل إنه بيكلم بعض اللاعيبة على انفراد زى والتر بواليا وبيكهام وهو ما قد يعود بالإيجاب على اللاعبين".

وعلى الجانب الآخر ، حصل النادي الأهلي رسميا على خدمات محمد ناصر، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن محمد ناصر من مواليد عام 1999.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميتشو يكشف لـ صدى البلد .. ماذا فعل موسيماني قبل التعاقد مع بواليا

شوبير: الأهلي أغلق ملف سيرينو بعد ضم بواليا

والتر بواليا يظهر في التتش للمرة الأولى

الظهور الأول لـ بواليا.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

قبل انطلاق مونديال الأندية.. شوبير يوجه صدمة لـ جماهير الأهلي

الدوري الممتاز.. الأهلي يسعى لتأمين الصدارة أمام الإنتاج الحربي.. الليلة

ترشيحاتنا

رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل جديدة فى تحرش طبيب الدقي بضحاياه من الفنانين

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائى مونديال اليد

آخرهم بسمة وهبة .. مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية تسببت فى أزمة صحية وعاهات مستديمة وأنهت حياتهم .. تعرف على أبرزهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار