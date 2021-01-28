قرار جديد من قناة الأهلي بشأن منافسات كأس العالم للأندية

قررت إدارة قناة النادى الأهلي تخصيص برنامج خاص يذاع يوميا خاصة بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل .



ومن المقرر أن يقدم البرنامج الإعلامى إسلام الشاطر وستتم إذاعته بشكل يومي خلال الفترة من 8 إلى 10 مساء وسيعرض كل تفاصيل رحلة الأهلى إلى قطر وخوض منافسات كأس العالم للأندية .



وعلى الجانب الآخر ، طالب الإعلامى أحمد شوبير بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بتقليل المحاضرات الطويلة التى يعقدها باستمرار داخل الفريق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "لو ليا فرصة أدى موسيمانى نصيحة هقوله قلل المحاضرات شوية، بتعمل محاضرات طويلة أوى".

وأضاف : "موسيمانى بدأ يعمل شىء جميل إنه بيكلم بعض اللاعيبة على انفراد زى والتر بواليا وبيكهام وهو ما قد يعود بالإيجاب على اللاعبين".

وعلى الجانب الآخر ، حصل النادي الأهلي رسميا على خدمات محمد ناصر، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن محمد ناصر من مواليد عام 1999.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.