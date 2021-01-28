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رياضة

تشكيل نابولي لمواجهة سبيزيا في كأس إيطاليا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:45 م
نابولي
نابولي
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عبدالله هشام
أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي، تشكيل فريقه لمواجهة سبيزيا، بعد قليل علي ملعب سان باولو، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وجاء التشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: ماريو روي – كوليبالي – مانولاس – هيساج

الوسط: إلماس – ديما – زيلينسكي – بوليتانو – إنسيني

الهجوم: لوزانو

ووصل فريق سبيزيا ، الي ربع النهائي بعد أن أقصى روما من الدور ثمن النهائي، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "الأولمبيكو". 

ويشارك سبيزيا في الدوري الإيطالي للمرة الأولى هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة.
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