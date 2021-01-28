تشكيل نابولي لمواجهة سبيزيا في كأس إيطاليا

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي، تشكيل فريقه لمواجهة سبيزيا، بعد قليل علي ملعب سان باولو، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: ماريو روي – كوليبالي – مانولاس – هيساج

الوسط: إلماس – ديما – زيلينسكي – بوليتانو – إنسيني

الهجوم: لوزانو

ووصل فريق سبيزيا ، الي ربع النهائي بعد أن أقصى روما من الدور ثمن النهائي، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "الأولمبيكو".



