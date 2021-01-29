الدوري الألماني.. قطار بايرن ميونخ يسعى لدهس هوفنهايم لتعزيز الصدارة

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواصلة انتصاراته في الدوري الألماني، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني، على حساب فرايبورج 2 - 1 وأجسبورج بهدف دون رد، وشالكه 4 -0.

في المقابل يأمل يطمح هوفنهايم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز الـ 11 بـ 22 نقطة.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.





وتقام بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.