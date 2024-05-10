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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

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كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار اتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف متر اتجاه الرياح جنوبية شرقية جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 35 20

بنهــــا 33 20

دمنهور 34 19

وادى النطرون 33 19

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 20

دمياط 33 19

بورسعيد 34 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 33 18

رفح 32 18

رأس سدر 26 17

نخل 32 15

كاترين 24 13

الطور 36 16

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 16

السلوم 25 16

سيوة 26 15

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 25

سفاجا 35 24

مرسى علم 37 24

شلاتين 36 20

حلايب 34 21

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 21

بني سويف 37 22

المنيا 38 23

أسيوط 39 23

سوهاج 38 24

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 39 23

الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس درجات الحرارة امطار

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