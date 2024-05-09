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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من هذه الظاهرة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد.

وأوضحت منار غانم خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد،، أن هناك تأثرا بمنخفض جوي، متواجد في غرب البلاد، مصاحب بكتل هوائية جنوبية مقبلة من المناطق الصحراوية، وهذا يسبب ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

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تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

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وقالت الدكتورة منار غانم، إن اليوم، الخميس، هو ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الارتفاعات مؤقتة في أغلب محافظات الجمهورية، مؤكدة أن الطقس شديد الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، منها: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والمحافظات الجنوبية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى سوف تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بنحو من 5 إلى 6 درجات، لتصل لـ36 درجة مئوية في الظل.

وأوضحت أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تصبح درجة الحرارة ليلاً 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية، مختتمة: هناك نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة، وسوف يؤثر بشكل كبير في المنطقة الغربية وعدة مناطق من القاهرة الكبرى، وسوف تؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية.


 

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس صدى البلد قناة صدي البلد

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