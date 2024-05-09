منها تناول قدر كبير من السوائل.. نصائح الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد وموعد انكسار الموجة الحارة.

وأوضحت منار غانم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يشعرنا بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأعلنت الدكتورة منار غانم أن موعد تحسن الأحوال الجوية سيكون يوم السبت المقبل، منوهة إلى أن ذروة ارتفاع نسب الرطوبة يكون في فصل الصيف ونحن لا نزال في الأجواء الربيعية.

ووجهت الدكتورة منار غانم، عدة نصائح لمواجهة الموجة الحارة، وعلى رأسها:

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل.

القيادة بهدوء تام على الطرق السريعة.



