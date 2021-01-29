قلب القاهرة بلا جلطات مرورية.. الرئيس يتابع آخر مشروعات الطرق والكباري بالعاصمة .. شبكة لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور الرئيسية .. وكباري مدينة نصر الأبرز | شاهد

- شبكة كباري لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة
- إنشاء كوبري يبدأ من صلاح الدين الشرقي وسيجرى إزالة كوبري السيدة عائشة
- تطوير 30 طريقًا بالإضافة إلى إنشاء 26 كوبري لحل الأزمات المرورية بشرق العاصمة
ضمن جولاته المستمرة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية ، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.
شملت جولة الرئيس متابعة الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.
كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالي إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من إرث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الأثرية.
وقد توقف الرئيس لمناقشة المسئولين والمشرفين في بعض مواقع العمل موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ وإنهاء الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعة بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا علي المواطنين.
بالنسبة لمنطقة السيدة عائشة يتم إزالة منطقة المسبح العشوائية بحي الخليفة والتي تضم ٤٧ عقارا بها ٥٦ أسرة وتسكين الأسر بمشروع الاسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة.
وسيتم إنشاء كوبري يبدأ من صلاح الدين الشرقي وسيجرى إزالة كوبري السيدة عائشة الذي شهد مجموعة من الحوادث، كما سيتم ازالة 2760 مقبرة إلى أماكن بديلة في 15 مايو.
وعن مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والمناطق المحيطة بها ، تستعد محافظة القاهرة لافتتاح جنتها الجديدة قريبا بعد أن تحولت من بؤرة عشوائية ممتلئة بالقمامة والحيوانات النافقة إلى مشهد جمالي يغازل العيون ويريح القلوب.
بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة السياحة عملت المحافظة على تطوير منطقة عين الحياة المحيطة ببحيرة عين الصيرة وتطهير وتجميل البحيرة ذاتها ، حيث جرى إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط البحيرة، بعد تدبيشها وتطهيرها بطول 2 كيلو متر ، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.
كما يجري انشاء بعض المطاعم بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المنتظر في منطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما ، حيث روعي في المخطط التناسق مع القاهرة التاريخية كموقع تراث عالمي، ما يخلق مقصدا سياحيا تاريخيا استثنائيا، يشجع الأنشطة المختلطة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية.
لم يقتصر المخطط على ذلك فحسب ، ضم أيضا طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات الذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما يتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائري، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان،وهبي ضمن المشروعات التي تفقدها الرئيس اليوم.
محور عين الحياة المروري جاء كغيره من مشروعات تطوير الطرق التي شهدتها المحافظة في الشرق والغرب ، والتي تهدف لتحقيق السيولة المرورية وتقليص المسافات وأوقات الرحلات في إطار مشروع تطوير العاصمة التراثية والسياحية والجمالية حيث ستمكن هذه المحاور من الدخول من وإلى وداخل العاصمة في دقائق معدودة بدلا من ساعات .
المشروع عبارة عن 2 كوبري، الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني ، وهي يمثل نقلة نوعية في المنطقة .
أما الكوبري الثاني، فيبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد ، ومنه إلى أقصى شرق القاهرة ليسهل الذهاب والإياب للتجمع الخامس والمدن الجديدة.
وأكد مصدر بمحافظة القاهرة في تصريح خاص لـ صدى البلد إنه سيتم افتتاح المحور خلال أيام ، لتكون بداية افتتاح شامل لجنة جديدة لم تشهدها محافظة القاهرة من قبل.
ونعود مرة أخري لمشروع تطوير البحيرة ، المشروع تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر2؛ أي63 فدانًا، ويضم مشهد "آل طباطبا"، ومطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحًا مفتوحًا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.
بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ما يزيد على 85 %، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات بمنطقة اللسان.
جارٍ أيضًا تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فدانًا، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقي، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، ويجرى حاليًا صب سقف الدور الخامس ببعض العمارات السكنية.
هذا التطوير المتكامل سيكون بجوار مسار أل بيت النبى بمنطقة مصر القديمة بجوار مجمع الأديان ، والتي تشهد أيضا ثورة تطويرية ستجعل المنطقة مزرارا سياحيا عالميا يتاحكي به العالم أجمع هنا في قاهرة المعز، والذي شدد الرئيس على سرعة الانتهاء منها.
كما شملت جولة الرئيس تفقد مناطق تطوير شرق القاهرة (مدينة نصر- مصر الجديدة)، حيث تم تطوير 30 طريقًا، بالإضافة إلى إنشاء 26 كوبري لحل الأزمات المرورية.
كما يجري تنفيذ محور روكسي - رمسيس على عدد من أعمال الإنشاء والتطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، وذلك من خلال إنشاء طريق كوبري القبة - رمسيس بطول ٤ كم وعرض ١٥ م، ويتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية، فقد تم استغلال مسار المترو القديم (روكسي – رمسيس) كما يتم إنشاء كوبري المشير محمد علي فهمي لخدمة القادم من مدينة نصر على طريق المشير محمد علي فهمي متجهًا إلى القاهرة الجديدة عن طريق محور المشير طنطاوي والعكس.