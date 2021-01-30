بعد تأييد حبس مجدي عبد الغني.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

جدل كثير أحدثته قضية ميراث عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق مجدي عبد الغني، جاء ذلك بعدما قدم عددا من أقاربه إتهام له بالإمتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم في محطة تمويل سيارات محطة بنزين بمنطقة الوراق .





وتندرج هذه العقوبة ضمن قانون المواريث ، والذي جرم الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.





ووضع التعديل عقوبة لردع الممتنعين عن تسليم الميراث بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه.





وتنص المادة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة".





ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة".









وكانت محكمة جنح الدقى، قد قضت بقبول معارضة مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، شكلا على حكم حبسه عام وتغريمه 100 ألف جنيه فى قضية امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وفى الموضوع تأييد الحكم وحبسه.









ويذكر أن محكمة جنح الدقى، قضت في أكتوبر الماضي بالحبس 6 سنوات للكابتن مجدي عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.