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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

تتجه أنظار الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء إلى ملعب أليانز آرينا، حيث مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تجمع بين بايرن ميونخ، وريال مدريد.

يدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، والتغلب على مانشستر سيتي، في ربع النهائي وابعاده عن البطولة، وستعمل كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، على مواصلة النتائج الجيدة، للاقتراب خطوة أخرى من اللقب المحبب لجماهير الفريق.

وعلى الجانب الآخر بايرن ميونخ، حاله عكس حال الميرينجي، إذ خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني، لمصالحة جماهيره.

وسنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع:

 فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

خط الوسط:

 إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم:

 جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع:

إريك داير - كيميتش - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس

خط الوسط:

جوريتسكا - توماس مولر - بافلوفيتش

خط الهجوم:

ليروي ساني - هاري كين - رافايل جيريرو

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