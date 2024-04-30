شرط الشيخ محمد أبو بكر لإلقاء دروس للنساء.. وما دور زوجته؟

كشف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، عن شروط إلقاء المحاضرات للنساء في المناسبات الدينية.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إن شروط إلقاء الدروس للنساء في المناسبات الدينية، هي: عدم حضور دروس للسيدات إلا بوجود زوجته، عدم الطعام ولا الشراب في أي دعوات لمناسبات دينية

وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أنه لم يتم وقفه من قبل وزارة الأوقاف كما أشاع البعض، كما لم يتم وقف برنامجه على إحدى الفضائيات، وهو مستمر في الظهور والدعوة إلى الله حتى يلقى ربه.

الشيخ محمد أبو بكر وسط عدد من النساء

وقال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، إن الإعلامية ميار الببلاوي، أخطأت في حقه أكثر من مرة، منوها أن كثير أبلغونني وقالوا لي (دي بتقول عليك تيس) وأرد عليهم بقولي (لا تلوموا شخصا مجروحا).

وأضاف الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه قال على الرجل الذي يرضى بأن يكون محللا بين مطلقة وطليقها، فهكذا قال النبي عن الزوج المحلل (التيس المستعار).