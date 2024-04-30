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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت في الوصول إلى أوكرانيا بكميات صغيرة

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت تصل إلى أوكرانيا بكميات صغيرة ولكن يجب أن تكون عمليات التسليم أسرع حيث تحاول قوات الغزو الروسية المتقدمة الاستفادة من ذلك.
واضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الوضع في ساحة المعركة يعتمد بشكل مباشر على سرعة إمدادات الذخيرة إلى أوكرانيا.

وقال 'الدعم في الوقت المناسب لجيشنا. اليوم لا أرى أي شيء إيجابي في هذه النقطة بعد. هناك إمدادات، وقد بدأت قليلا، وهذه العملية بحاجة إلى تسريع'.
ووافقت الولايات المتحدة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار الأسبوع الماضي، لتنهي ستة أشهر من الجمود في الكونجرس وتعزز آمال كييف في تجديد مخزونها المنخفض للغاية من قذائف المدفعية قريبا.
وقال ستولتنبرغ، الذي أجرى محادثات مع زيلينسكي خلال زيارته الثالثة لكييف في زمن الحرب، للأوكرانيين إن أعضاء الناتو فشلوا في الوفاء بوعودهم بتقديم المساعدة العسكرية في الأشهر الأخيرة، لكن تدفق الأسلحة والذخيرة سيزداد.

وقال ستولتنبرج على متن القطار الذي أقله إلى كييف يوم الاثنين 'سأكون... صادقا للغاية مع الرئيس زيلينسكي وأيضا مع الرادا (البرلمان الأوكراني) بأن حلفاء الناتو لم يفوا بما وعدنا به خلال الأشهر الماضية'.
وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى مشروع قانون المساعدات الأمريكية وإعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأسبوع الماضي عن التزام 'قياسي قياسي' تجاه كييف.
وأشار أيضًا إلى أن ألمانيا وافقت على تقديم نظام دفاع جوي آخر من طراز باتريوت لأوكرانيا بينما عززت هولندا مساعداتها العسكرية لكييف. وقال إنه يتوقع ظهور 'التزامات جديدة' أخرى.

الأسلحة الأمريكية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الغزو الروسي

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