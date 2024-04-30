احتجاجات طلاب كولومبيا.. مسؤول أممي: أمريكا تتخلى عن معايير الحق في التعبير

علق هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، على اتساع رقعة الحراك الطلابي في الجامعات الأوروبية والامريكية الرافض للعدوان على غزة.

وقال هيثم أبو سعيد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": " طلاب الجامعات الأوروبية والأمريكية يدعمون فلسطين ويستنكرون دعم دولهم لإسرائيل بشكل كامل ".

وأضاف هيئم أبو سعيد :" نستنكر محاولات أمريكا لفض تظاهرات طلاب جامعة كولومبيا واعتقال عدد من الطلاب بسبب تعبيرهم عن دعمهم لفلسطين ".

وتابع هيثم أبو سعيد :" أمريكا تتخلى عن معايير حقوق الإنسان والحق في التعبير عن الرأي".

وأكمل هيثم أبو سعيد :" إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ".