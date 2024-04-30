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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي ينهض من كبواته سريعًا.. والزمالك دائمًا يتسلح بتاريخه وجماهيره

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي خاض مشوار صعب هذا الموسم حتى وصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لعدة إخفاقات هذا الموسم ورغم ذلك نهض واستعاد مسيرته، وتوج الفريق ببطولات السوبر المصري وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي دائما يعطي دروسًا في كيفية النهوض من أي كبوة، وصفات البطل دائمًا تأتي بالتاريخ والجماهيرية، والأحمر خاض عدة مواجهات صعبة وقوية ولعب مباريات كثيرة في بطولات مختلفة، وكان مطلوبًا منه التركيز على المنافسة في كل المحطات الصعبة".

وأضاف: "الأهلي دائمًا يضرب المثل في القوة، وتمت معاقبة ثلاث لاعبين من الفريق وهم السولية والشحات وأفشة بسبب الاعتراض على قرارات المدرب، ولا يوجد مقارنة مطلقا مع أي نادٍ، ومع احترامي لـ الترجي التونسي فأن الفريق لديه القوة وقادر على الفوز باللقب ولا يوجد مقارنة بين الناديين سواء في الماضي أو الحاضر".

وواصل: "الزمالك أيضا نجح في الوصول لنهائي الكونفدرالية، وتحمل النادي ظروف قاسية وصعبة، ومر بعثرات كثيرة، لكن الزمالك فريق بطل ولديه جماهيرية وتاريخ ومكانة كبيرة.. والقطبين الكبيرين هما أصحاب المقام الرفيع".

وزاد: "الأهلي والزمالك في نهائي البطولات القارية، وإن شاء الله يتوج الفريقين بدوري الأبطال والكونفدرالية، والجماهير لابد من دعم الناديين في المرحلة القادمة، وأن يتوقف الجمهور عن الهدم، بعدما شاهدت بعض الأراء الهدامة عبر السوشيال ميديا من بعض الإعلاميين ولاعبي الكرة السابقين، وهناك (جهل) وعدم إدراك أهمية المرحلة الحالية".

وأكد: "لا يجب أن ينساق الجمهور وراء الأراء الهدامة، وعدم الانسياق وراء الانتقادات ضد اللاعبين، ولابد من التكاتف في المرحلة الحالية، وقوة الأهلي تكون من المنافسة مع الزمالك، لا قوة بدون منافسة".

الترجي التونسي الإعلامي محمد شبانة الكونفدرالية كأس العالم للاندية

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