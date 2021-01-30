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رياضة

الجهاز الطبي للأهلي يطمئن على محمد هاني

السبت 30/يناير/2021 - 08:56 م
محمد هاني
محمد هاني
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد هاني لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران اليوم في الدوحة.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وقطع هاني شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأه في القاهرة ويستكمله على هامش تدريبات الفريق، التي تأتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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