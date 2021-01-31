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حوادث

ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالغربية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:52 م
التموين
التموين
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأحد، من ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر داخل مدشة، قبل طرحها للبيع فى أسواق المحافظة.


كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط، 10 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. 

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
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