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أصل الحكاية

تاريخ تأسيس شركة النصر للسيارات ..عملاق تصنيع الأتوبيسات واللوري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:57 ص
شركة النصر
شركة النصر
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أماني نوار
تعتبر شركة النصر لصناعة السيارات من أشهر الشركات في مصر، ويعود تاريخها إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بعد تشكيل لجنة تضم وزارة الحربية، ووزارة الصناعة لإنشاء صناعة السيارات اللوري، والأتوبيسات ، وبالفعل تم اسناد المشروع إلى شركة كلوكنر همبولد الألمانية وتم التوقيع على ذلك عام 1959، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكا للحكومة المصرية.

في عام 1960 تم افتتاح خطوط التجميع في منطقة وادي حوق وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة

NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية، وبلغت توسعات الشركة 1,660,000 م².

كما تعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات القليلة في دول الشرق الأوسط لإنتاج اللوري والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب.

الهدف الأساسي لإنشاء الشركة هو بمثابة مشروع قومي بنهضة صناعة كبرى تقوم على التبادل التجاري ، والصناع والأستغلال الامثل للموارد البشرية والأيدي العاملة ، مع استغلال كل الطاقات لخدمة الوطن.

وبالفعل بدأت الشركة بـ290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة في مصانع الصناعات المغذية للشركة.

وظلت شركة النصر تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين .

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