تشوه وجه شاب بعد إلقاء مادة كاوية من قبل مجهولين بالشرقية

أصيب شاب فى العقد الثانى من العمر بجروح خطيره في وجهه وانحاء متفرقه من جسده، وذلك بسبب قيام مجهولان بالقاء مادة حارقه "مياة نار خام" عليه أثناء استقاله دراجة نارية.





تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقيه اخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من أسرة الشاب محمد ا م 26 سنه يعمل بأحد الفنادق بشرم الشيخ، يفيد تعرض ابنهم للموت بسبب قيام مجهولان يستقلون دراجة بخارية بالقاء مادة كاوية "مياة نار خام" وذلك بناحية منشأة عامر محل سكن خطيبة.





تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى مطاردة المتهمين من قبل الاجهزة الامنية بالشرقية.