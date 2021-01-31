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الأعلى للإعلام: "أي فنانة تسيء لبلدها لازم تقف عند حدها".. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 11:26 م
الأعلي للإعلام
الأعلي للإعلام
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حمزة شعيب
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن أي فنانة تسيء لبلدها، يجب أن تقف عند حدها، فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع، ولابد أن يعلم أنه يسيء لبلد «إيه التفاهة دي».


وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، "كل يوم نفتح 3 مصانع و20 مدينة جديدة، ومحدش بيتكلم عنها، ويبقى رقم واحد على المواقع كلام تافه لفنانة ويتم تشويه الإيجابيات".


وأوضح أن دور الإعلام التنوير وكشف الفساد، لكن دون فضائح وتشهير، فنحن ندافع عن حماية الأخلاق، وسمعة الأشخاص وأطالب وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية.


وتابع: قضينا على فيروس سي في سنتين، بمبادرة الرئيس السيسي، وعلينا الانتباه لمحاولات التحريض التي تبث عبر الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية.
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