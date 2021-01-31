كرم جبر يعتذر على الهواء لسيدة المحلة: ما حدث جريمة

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن دور المجلس مكافحة الإعلام الفضائحي، أو إعلام الفضائح، وشاهدنا فضيحة واغتيالا معنويا لسيدة في المحلة، قبل أن تظهر الحقيقة، ويثبت عدم صحة كل ما تم تداوله.









وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أقدم للسيدة الجليلة الاعتذار، ويجب على الجميع الاعتذار لها، فما حدث جريمة، وبعض المواقع مازالت تنشر الأخبار ويجب حذفها حتى ننتصر للأخلاق.









وتابع أن ثاني قضية هي قضية طبيب الأسنان، وما أثير حولها، والإسراف في استخدام ألفاظ مسيئة، فالفنان الذي ظهر وتحدث بشكل وقح، وفج، لا يمت للفن بصلة وهو أمر غير مقبول .







