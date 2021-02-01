انخفاض جديد.. الإمارات تسجل 2730 إصابة بـ كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 2730 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 127572 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.





وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.





وبذلك تسجل الإمارات انخفاضًا جديدًا في إصابات كورونا عن أمس الذي سجلت فيه 2948 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 306339 حالة.





وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 859 حالة.





‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 281,410 حالة.