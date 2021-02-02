بعد نجاح تنظيم مونديال اليد.. هشام نصر: الاتحاد الدولي لم يصدق الإنجاز.. ومصر جامدة أوي

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، إن الدولة المصرية سخرت كل إمكاناتها لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد ، مضيفا:" مصر جامدة أوي".





وأضاف هشام نصر في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار"، :" الرئيس السيسي أكد على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في موعدها وتم تنظيم البطولة على أعلى مستوى مع توفير البنية الأساسية التي تسمح لإقامة البطولة".





وتابع هشام نصر:" الاتحاد الدولي ارسل تفتيشا دوليا على صالات مونديال اليد، ولم يصدقوا حجم الإنجاز ".





وأكمل هشام نصر:" مصر تقود العالم وأرسلت رسالة للعالم بتنظيم بطولات العالم في مختلف الرياضات في ظل جائحة كورونا ".





وأكد هشام نصر: "مصر أعطت ثقة للعالم من اجل تنظيم البطولات العالمية في مختلف الرياضات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد ".



