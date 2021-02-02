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بعد نجاح تنظيم مونديال اليد.. هشام نصر: الاتحاد الدولي لم يصدق الإنجاز.. ومصر جامدة أوي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:01 ص
كاس العالم لكرة اليد
كاس العالم لكرة اليد
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هاني حسين
قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، إن الدولة المصرية سخرت كل إمكاناتها لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد ، مضيفا:" مصر جامدة أوي".

وأضاف  هشام نصر في  حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار"، :"  الرئيس السيسي أكد على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في موعدها وتم تنظيم البطولة على أعلى مستوى مع توفير البنية الأساسية التي تسمح لإقامة البطولة".

 وتابع هشام نصر:"  الاتحاد الدولي ارسل تفتيشا دوليا على صالات مونديال اليد، ولم يصدقوا حجم الإنجاز ".

 وأكمل هشام نصر:"  مصر تقود العالم وأرسلت رسالة للعالم بتنظيم بطولات العالم في مختلف الرياضات في ظل جائحة كورونا ".

وأكد هشام نصر: "مصر أعطت ثقة للعالم من اجل تنظيم البطولات العالمية في مختلف الرياضات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في مصر في  بطولة كأس العالم لكرة اليد ".

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